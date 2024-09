SABIRI, È fatta con l'Ajman Club: se ne andrà in prestito

Fonte: a cura di Luciana Magistrato

È tutto fatto per il passaggio di Abdelhamid Sabiri alla formazione dell’Ajman Club, squadra degli Emirati Arabi: come raccolto stamani da Firenzeviola.it (LEGGI QUI) oggi si erano intensificati i contatti tra la formazione araba e il club viola e dunque tutto lasciava presagire che si sarebbe trovato un accordo in tempi rapidi, come in effetti è accaduto.

La formula che riguarderà la cessione del marocchino dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto, visto che il contratto dell'ex Samp con la Fiorentina scadrà nel 2026.