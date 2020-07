UFFICIALE, Rasmussen va al Vitesse: è prestito con...

Avventura in prestito per Jacob Rasmussen. Il difensore della Fiorentina, rientrato dal prestito in seconda serie tedesca, all'Aue, fa nuovamente le valigie con destinazione Olanda. Andrà al Vitesse, in Eredivisie. Di seguito ecco allora il comunicato ufficiale diramato dai media gigliati.

"La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con la possibilità di estensione per un'ulteriore stagione e diritto di opzione per l'acquisto definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jacob Rasmussen allo Stichting Betaald Voetbal Vitesse".