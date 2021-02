UDINESE-FIORENTINA 1-0, Rivivi il LIVE di FV!

16.55 - Con la partita termina qua anche la nostra diretta testuale. Tutte le voci e le notizie dal post-partita su FirenzeViola.it

16.53 - Basta un gol di Nestorovski nel finale all'Udinese per avere la meglio di una Fiorentina parsa davvero poca roba. La squadra di Prandelli resta a 25 punti e non riesce a trovare continuità dopo la vittoria con lo Spezia.

90' +4' - E FINISCE QUI! La Fiorentina cade a Udine 1-0.

90' +2' - Giallo per Kokorin che stende De Paul.

90' +1' - Cambio nell'Udinese: entra De Maio al posto di Molina.

90' - Assegnati 4 minuti di recupero.

88' - Prandelli opera un doppio cambio: dentro Montiel e Borja Valero, fuori Eysseric e Pezzella.

86' - Milenkovic si perde totalmente Nestorovski alle sue spalle, per il macedone è un gioco da ragazzi mettere in rete un cross dalla destra. Fiorentina sotto.

86' - GOL DELL'UDINESE! Ha segnato Nestorovski.

85' - De Paul! Pericolosa ripartenza dell'Udinese, con Nestorovski che salta Pezzella e serve De Paul al limite: destro potente fuori di qualche metro.

83' - Ci prova ancora Arslan dal limite, questa volta con molta meno fortuna. Palla in curva.

81' - Quarta ferma De Paul e guadagna rimessa dal fondo. Ottima partita fin qui del centrale argentino.

79' - Doppio cambio nella Fiorentina: escono Castrovilli e Malcuit, entrano Amrabat e Caceres.

78' - Arslan! Tiro potente dal limite dopo una buona azione del neo-entrato Braaf: palla che non esce di molto.

77'- Cambio nell'Udinese: esce Llorente, entra Braaf.

73' - Giallo per Llorente che stende Pezzella in uscita.

70' - Cambio anche nell'Udinese: fuori Makengo, dentro Arslan.

68' - Cambio nella Fiorentina: fuori Ribery, dentro Kokorin.

66' - Ribery dopo uno scatto resta fermo con le mani sulle ginocchia. Di fatto, Fiorentina in 10 al momento.

64' - Poi giallo per Martinez Quarta, che ferma De Paul in ripartenza.

63' - Vlahovic! Che occasione per la Viola! Il serbo si trova a tu per tu con Musso e calcia un po' sbilanciato: il portiere bianconero resta in piedi e riesce a bloccare la conclusione.

61' - Malcuit prova la grande giocata, si libera di tre avversari e poi calcia di punta: conclusione murata, ma buona azione dell'esterno.

59' - La partita della Fiorentina resta francamente difficile da commentare. L'unico a muoversi è l'arbitro, che fischia ogni minimo contatto.

57' - Altro rischio in area viola, con Nestorovski che serve Makengo tutto solo. Per fortuna l'aggancio del francese non è buono, palla a Dragowski.

56' - Molina! La più grande occasione del match dopo un'uscita non perfetta di Dragowski. Il pallone termina a Molina che dal limite scarica un destro violento, fuori di pochissimo. Rischia la Fiorentina!

54' - Sempre Malcuit il più pericoloso, con un cross che non trova nessuno in area ma viene messo in corner da Molina. Il cross da corner di Biraghi è ancora una volta preda dell'Udinese.

52' - Ribery prova ad inventare qualcosa sulla sinistra ma è sempre marcato da due difensori. Fin qui non è riuscito ad incidere il francese.

50' - Proprio Malcuit prova un tentativo sbilenco con il sinistro dal limite dell'area.

49' - Malcuit molto attivo in questo inizio secondo tempo, anche se con risultati alterni. In difesa Nestorovski lo ferma con un fallo.

47' - Martinez Quarta prova l'imbucata per Vlahovic ma il pallone è troppo lungo per l'attaccante serbo.

45' - SI RIPARTE! Nessun cambio nelle due squadre.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Pochissime emozioni alla Dacia Arena: squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' +1' - Traversa di Quarta! Tiro da lontanissimo deviato, che scheggia la parte superiore della porta difesa da Musso.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Eccolo il primo tiro! Anche se non è particolarmente pericoloso... Vlahovic prova il sinistro dal limite ma spara alto.

44' - Poco da raccontare in questa fine di primo tempo, con la Fiorentina che tiene palla ma che deve ancora trovare il primo tiro.

41' - Ancora un cross di Biraghi, ancora una palla all'Udinese. Blocca Musso a centro area.

40' - Tanta confusione in campo, con la palla che resta a lungo nei pressi dell'area dell'Udinese. Alla fine conquista fallo Eysseric.

37' - Buon cross di Malcuit sulla destra, messo ancora una volta in corner. Sul calcio d'angolo fa la sponda Pezzella ma non trova nessuno. Riparte Musso.

35' - Fiorentina che ci prova con un paio di corner, respinti senza tanti affanni dalla difesa dell'Udinese.

32' - Botta alla spalla per il numero 3, che rientra in campo anche se dolorante.

31' - Botta presa da Biraghi dopo una bella azione in contropiede della Fiorentina. Deve entrare in campo lo staff medico.

27' - Ribery prova il numero, supera due giocatori ma in area viene fermato dal terzo.

25' - Proteste della Fiorentina dopo un paio di contatti dubbi fischiati a Martinez Quarta. Vola anche qualche parola tra Nestorovski in campo e Borja Valero in panchina.

23' - Strygen Larsen! Salva Dragowski! La difesa viola si fa sorprendere alle spalle, l'esterno bianconero calcia angolato ma Dragowski con un piede salva la Fiorentina.

21' - Rischia la difesa della Fiorentina dopo un errore grossolano di Pezzella. Milenkovic stende ingenuamente Llorente al limite dell'area.

19' - Punizione debole di Biraghi, allontanata però dalla difesa dell'Udinese.

17' - Stop sbagliato di Biraghi che si porta il pallone oltre la linea di fondo. Dopo un buon inizio i ritmi si sono enormemente abbasssati in questa fase.

14' - Malcuit chiude su un pericoloso cross dalla destra. Fiorentina ora in leggera difficoltà.

12' - Azione offensiva dell'Udinese che si conclude con un fallo in attacco. La squadra di Gotti però sembra aver fermato la prima mareggiata viola.

10' - Biraghi dalla parte opposta controlla bene l'inserimento di Molina, con il lancio che termina sul fondo. Buon inizio della Fiorentina, a cui sta mancando forse solo un po' di movimenti di Vlahovic cercato ma non trovato dai compagni.

9' - Colpo preso da Strygen Larsen nel bloccare il tiro di Eysseric. Qualche secondo per le cure, poi si riparte.

8' - Eysseric! Libera il destro da dentro l'area: murato. Ma la Fiorentina ha iniziato bene.

7' - Su una seconda punizione calciata in mezzo, Pezzella prova un difficile sinistro al volo: palla in curva.

6' - Ribery subito al centro dell'azione: il francese si sta facendo dare tanti palloni in avanti, su uno di questi viene steso da Becao per una buona punizione allontanata però dall'Udinese.

4' - L'Udinese ci prova con un passaggio in profondità sul quale però sono attenti Pezzella e Dragowski.

3' - Inizio nel quale si segnala soprattutto un doppio fallo fischiato a Ribery. Il secondo è un po' dubbio, con una spallata del francese che si stava involando verso l'area avversaria. Nulla di fatto comunque.

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dall'Udinese in completo bianconero. Fiorentina in divisa viola.

14.59 - Entrano in campo le due squadre, precedute da quella arbitrale. Ancora pochi istanti e prenderà il via la sfida.

Una partita molto importante questo pomeriggio per la Fiorentina a Udine: alla Dacia Arena si scontrano due squadre appaiate in classifica. Con una vittoria oggi per entrambe potrebbe essere l'occasione per staccare definitivamente la zona salvezza e magari cominciare a guardare più in avanti che indietro. Di fronte alla Fiorentina ci sarà un'Udinese in grande emergenza, anche se la stella De Paul sarà regolarmente in campo. Seguite con FirenzeViola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali del match:

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Llorente, Nestorovski.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Quarta, Malcuit, Eysseric, Pulgar, Castrovilli, Biraghi, Ribery, Vlahovic.