UDI-FIO, Prende corpo il rinvio della gara a lunedì

Ancora nulla è deciso in Lega sulle date e le modalità delle partite che potevano giocarsi a porte chiuse, compresa Udinese-Fiorentina. Nelle ultime ore prende sempre più piede l'ipotesi che si giochi a porte aperte, soprattutto in virtù del big-match Juventus-Inter. Ma per Udinese-Fiorentina c'è sempre l'ordinanza regionale che vieterebbe di giocare a porte aperte sabato, così si va sempre di più il rinvio a lunedì per poter giocare con il pubblico. Una soluzione per cui spinge sicuramente l'Udinese anche perché a questo punto da Firenze in pochi riuscirebbero ad organizzarsi.