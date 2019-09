U21, 5-0 al Lussemburgo. Sottil-gol e Ranieri...

L'Under 21 stravince la prima gara di qualificazione ai prossimi Europei del 2021, con una cinquina ai danni del Lussemburgo nella gara giocata a Castel di Sandro: gli Azzurrini, alla prima sfida ufficiale con il nuovo corso Nicolato, partono abbastanza contratti ma sbloccano la sfida grazie al rigore realizzato già dopo otto minuti da Locatelli, per poi ripetersi prima della pausa tra i tempi con Kean, ancora su calcio di rigore. Ma è nella ripresa che la squadra carbura: Sottil, subentrato proprio all'attaccante dell'Everton, si mette in proprio e realizza un 3-0 davvero spettacolare, poi Tumminello e Scamacca completano la cinquina coronando azioni più collettive. Per l’altro viola-azzurro Luca Ranieri non c’è stato spazio, dopo aver giocato la prima da titolare, oggi neanche un minuto in campo.