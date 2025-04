FirenzeViola Tutto confermato: Commisso ripartito stamani per il USA. Rientro da decidere

Rocco Commisso è ripartito questa mattina per gli USA. Quindi secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it è confermato l'annuncio fatto dalla Fiorentina nei giorni scorsi sull'imminente ritorno del tycoon negli States. Stamani Commisso ha lasciato l'Italia fino a data da destinarsi. La speranza è che la squadra lo 'costringa' a volare in Polonia per la finale di Conference League, come fu l'anno scorso in occasione della partita contro l'Olympiakos per la quale il numero uno della Mediacom programmò il suo rientro in anticipo.