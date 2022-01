TORINO-FIORENTINA 4-0, Rivivi il LIVE di FV

18.50 - Un disastro la Fiorentina "scesa" in campo a Torino. I viola sbagliano tutto, il Torino nulla e per la squadra di Italiano c'è solo da leccarsi le ferite.

90' - FINISCE QUI! 4-0 per il Torino.

87' - Doppio cambio nel Torino: entrano Zima e Warming, escono Singo e Sanabria.

86' - Ikonè trova il fondo e va al cross verso il centro, facile l'intervento in presa bassa di Gemello.

81' - Non semplice scrivere qualcosa. Fiorentina che sbaglia anche i passaggi più semplici.

79' - Cambi anche nel Torino: dentro Pjaca e Pobega al posto di Praet e Brekalo.

78' - Cambio per la Fiorentina: entra Ikoné al posto di Nico Gonzalez.

75' - Nico Gonzalez si libera ma al limite dell'area scivola, ciccando il pallone.

73' - Doppio cambio nella Fiorentina: fuori Vlahovic e Castrovilli, dentro Kokorin e Maleh.

72' - Proprio Nico Gonzalez colpisce di testa in area ma Gemello respinge.

70' - Il premio di giocata più inspiegabile della serata lo vince Nico Gonzalez, che liberatosi in area regala palla a Gemello con una rabona.

68' - Doppio corner di Biraghi coperto facilmente dal Torino, poi Castrovilli perde malamente palla.

64' - Si fa veramente dura per la Fiorentina che non è proprio scesa in campo. Il Torino invece gioca sul velluto.

62' - Giallo per Igor che entra in maniera dura su Lukic.

59' - QUARTO GOL DEL TORINO. INCREDIBILE. Ennesima amnesia difensiva, Igor inspiegabilmente lascia passare il pallone e Sanabria salta Terracciano prima di fare il quarto gol.

56' - Nico Gonzalez prende la mira dal limite ma non centra la porta. È un'altra Fiorentina rispetto al primo tempo ma sul 3-0 si fa difficile.

55' - Giallo per Vojvoda che viene anticipato da Nico Gonzalez sulla destra.

52' - Saponara! Si libera in area ma poi tira troppo debolmente con il mancino. Blocca Gemello.

50' - Giocata di Castrovilli che poi viene fermato al limite dell'area. Alla fine tira Biraghi che però viene murato.

49' - Detto fatto: Brekalo lasciato solo in area, tira da posizione defilata. Para Terracciano.

48' - Torreira colpisce una traversa a gioco fermo, ma almeno la Fiorentina sembra voler invertire l'inerzia della gara.

45' - Si riparte con due cambi: Saponara e Igor entrano al posto di Callejon e Martinez Quarta.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - Per fortuna è FINITO IL PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 3-0.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

43' - Partita non semplice da commentare: i giocatori della Fiorentina stanno sostanzialmente sbagliando tutto.

41' - La Fiorentina proprio non c'è. Errori da tutte le parti e Torino che anticipa tutti i palloni. Difficile pensare ad una rimonta se gli uomini di Italiano non cambiano atteggiamento.

39' - Tiro impresentabile di Biraghi: dal limite prende la mira ma spara in curva.

36' - Torino che va a doppia velocità rispetto alla Fiorentina. Su tutti i palloni arrivano prima i granata, prova difficilmente giustificabile della squadra viola.

33' - Tacco in area di Vlahovic a liberare Nico Gonzalez, fermato però poco prima di tirare.

31' - Giocata incomprensibile di Callejon che regala palla a Brekalo con un passaggio all'indietro: il giocatore del Torino salta secco Terracciano e mette in porta. Che disastro della Fiorentina...

31' - 3-0 TORINO. Notte fonda per la Fiorentina.

30' - Giallo per Djidji che scalcia per la seconda volta Nico Gonzalez.

29' - Fiorentina che sta provando a scuotersi dopo l'inizio shock.

27' - Primo squillo anche di Dusan Vlahovic: giocata di Odriozola che salta Vojvoda con un tunnel e mette in mezzo per Vlahovic, che di destro però non riesce a dare forza. Blocca al corpo Gemello.

26' - Lo stesso Nico Gonzalez è pericoloso di testa senza però trovare lo specchio della porta.

25' - Giocata confusa di Nico Gonzalez che liberato in area prova un tiro-cross messo in corner da Gemello.

23' - Malissimo la Fiorentina: difesa totalmente molle, Lukic si trova a tu per tu con Terracciano e appoggia all'indietro per Brekalo, che appoggia in rete. Inizio terribile per la squadra di Italiano.

23' - ALTRO GOL DEL TORINO: Brekalo fa 2-0.

20' - Gol confermato: Fiorentina che deve inseguire.

19' - Cross di Vojvoda che pesca sul secondo palo Singo, lasciato solo da Castrovilli: per il terzino è un gioco da ragazzi mettere in rete di testa. Torino in vantaggio, anche se il VAR è a lavoro.

19' - GOL DEL TORINO. La sblocca Singo.

16' - Due falli duri su Nico Gonzalez che non vengono puniti con il giallo.

15' - Torino che sta giocando leggermente meglio in questo primo quarto d'ora. La Viola soffre un po' la fisicità dei padroni di casa.

13' - Giallo per Martinez Quarta che prima ferma Sanabria, poi è costretto a stendere Singo sulla fascia. Ammonizione severa per il centrale viola che ora rischia di essere condizionato.

12' - Prima conclusione del match ad opera di Singo che prova una conclusione al volo dalla distanza: palla fuori con Terracciano che controlla.

8' - Ritmi non altissimi all'Olimpico Grande Torino dove le due squadre fin qui si stanno sostanzialmente annullando. Fiorentina che però sembra pimpante, anche se la difesa del Torino è solida.

4' - Gioco fermo per una manata presa in faccia da Sanabria. Giocatore a terra, dopo qualche secondo si rialza.

2' - Strappo in avanti impressionante di Nico Gonzalez che però sbaglia l'ultimo controllo e si allunga troppo il pallone. Viene fermato in area l'argentino.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in completo bianco.

Finalmente si gioca! Una Fiorentina che torna in campo dopo oltre due settimane si trova di fronte un Torino che risolta almeno parzialmente l'emergenza Covid vuole continuare a stupire nonostante le molte assenze. Italiano invece ha già a disposizione il nuovo arrivato Ikoné che va in panchina, ma soprattutto vuole sfruttare gli stop di Lazio e Roma per blindare il sesto posto e magari sognare davvero. L'impegno non è dei più semplici, ma la Fiorentina non si vuole fermare: restate con FirenzeViola.it per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. All.: Vincenzo Italiano.

TORINO (3-4-2-1) : Gemello; Djidji, Bremer, Rodriguez; Vojvoda, Mandragora, Lukic, Singo; Brekalo, Praet; Sanabria, All.: Ivan Juric: