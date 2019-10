TOR-FIO PRIMAVERA, Due gol e tre espulsi: è 1-1

Pareggia la Fiorentina Primavera a Torino. Gli uomini di Bigica, passati in svantaggio nei primi minuti con un gol di Lucca, sono riusciti a raggiungere gli avversari grazie ad un rigore guadagnato da Koffi e poi realizzato da Montiel al 38'. Poi non tantissime occasioni per le due squadre, che hanno avuto in compenso un espulso per parte in campo: Onisa per doppia ammonizione e Dutu per espulsione diretta. Curiosa l'espulsione a Bobby Duncan, a cui è stato estratto il rosso una volta lasciato il campo per la sostituzione.