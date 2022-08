TOP FV, Contro il Twente domina Sottil con l'81%

Come pronosticabile, Riccardo Sottil è stato individuato dai nostri lettori come il migliore in campo nella vittoria di giovedì per 2-1 contro il Twente, dopo aver vinto il premio anche nel primo incontro di campionato contro la Cremonese. Il numero 33 della Fiorentina ha dominato questa settimana ottenendo 80,78% delle preferenze (2056 voti totali). Alle sue spalle Sofyan Amrabat con l'8,54% dei voti e terzo Nico Gonzalez, suo il primo gol stagionale in Europa dei viola, con appena il 3,35%. In breve, dominio totale contro il Twente del figlio d'arte. Ecco la classifica completa:

1) Sottil 80,78 %

2) Amrabat 8,54 %

3) Gonzalez 3,35 %

4) Cabral 2,96 %

5) Biraghi 0,78 %

6) Maleh 0,63 %

7) Ikoné 0,58 %

8) Nastasic 0,53 %

9) Venuti 0,49 %

10) Kouame 0,29 %

11) Terracciano, Milenkovic, Jovic e Dodo 0,19%

15) Mandragora e Duncan 0,15%