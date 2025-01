TOP FV, All'Olimpico trionfa Beltran: secondo De Gea

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Nessuna sorpresa nel sondaggio dedicato ai lettori di FirenzeViola.it. Anche per i tifosi viola, il migliore in campo di Lazio-Fiorentina è Lucas Beltran: l'autore del gol del momentaneo 2-0, protagonista in generale di una prova di grande sacrificio in fase difensiva, ha conquistato tutti, o quasi, imponendosi con oltre il 76% delle preferenze. Al secondo posto, a distanza siderale, David De Gea, mentre terzo si piazza Marin Pongracic.

Ecco il risultato finale del sondaggio Top FV che ha coinvolto più di 2600 votanti, con le percentuali di preferenze dei tre migliori:

1) Lucas Beltran, 76,97 % (2026 voti)

2) David De Gea 5,56 % (146 voti)

3) Marin Pongracic, 4,15 % (109 voti)