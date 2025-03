Dagli inviati Toldo: "In questo stadio mi si è aperto un mondo di ricordi. De Gea? Fa stare sicura la squadra, contento per il 3-0 alla Juventus"

L'ex portiere della Fiorentina Francesco Toldo presente al Pepito day ha rilasciato in zona mista alcune dichiarazioni: "E' stato molto bello, quando metti piede in uno stadio così con questo entusiasmo ti si apre un mondo di ricordi e ritorni a 20 anni. Solo che gli anni sono passati ed hai lasciato l'agilità ed è bello riconoscere a questi grandi campioni l'affetto delle persone, è stato belle vedere che anche i tifosi della Fiorentina sono stati presenti. Per quanto mi riguarda mi hanno fatto 4 tiri in porta e 4 gol e quindi l'arbitro mi ha dato la bella possibilità del rigore, 2così almeno lo pari" mi ha detto.

Ora alla Fiorentina i rigori li para De Gea, che ne pensa? "Li para anche bene, è un ottimo portiere. Mi fa piacere perché difende la categoria e fa stare al sicuro la squadra"

Stagione viola? "Piove e ci sono gli alluvioni non va bene - dribbla la domanda - non guardo più il calcio. Se tolgo il berretto ho i capelli bianchi.

La vittoria sulla Juventus? "Non ho visto la partita ma so il risultato e mi ha fatto piacere".

La multa? "Non dovrei parlare, mi dispiace per la multa, sono cose che non si fanno ma mi fermo qui.

Chi vince lo scudetto e se rimonta la Nazionale? "Non so chi vincerà il campionato nè sulla Nazionale perché a casa mia guardo Disney".