TIMOSSI A RFV, Tiriac può cambiare l'affare Frendrup

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giornalista Giampiero Timossi è intervenuto oggi su Radio Firenzeviola, durante 'Viola amore mio' per parlare di Frendrup, obiettivo per il centrocampo della Fiorentina: "Ricordo quando si parlava di Gudmundsson come un'operazione complicata lo scorso gennaio, ma c'era un'altra proprietà rispetto a quella che è oggi. Il discorso di Frendrup è diverso: il Genoa è a un bivio e proprio in questi giorni si parla di Tiriac vicino all'acquisizione del club con uno degli uomini più ricchi di Romania come supporto economico. Questa cordata sembrerebbe davvero a un passo dal Genoa e cambierebbe la situazione perché porterebbero tanto denaro alla società. La situazione sarà risolta in breve tempo, già a gennaio. Se questa trattativa andrà in porto vedo difficile che possano presentarsi con una grande cessione come sarebbe quella di Frendrup".

