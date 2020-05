TEST, I giocatori e lo staff viola li faranno a domicilio

Come annunciato ieri dal club nel comunicato ufficiale, gli allenamenti (individuali) per la Fiorentina ripartiranno da venerdì 8 maggio, ma solamente dopo un ciclo collettivo di test sul virus che inizierà domani, e si protrarrà anche per la giornata di giovedì, così da avere il benestare sanitario per riprendere. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, però, questi controlli, cui dovranno essere sottoposti sia i calciatori che i membri dello staff, saranno svolti a domicilio, presso le abitazioni di ciascuno. Questo perché l'ingresso al Centro Sportivo Davide Astori non sarà possibile fino a che non ci sarà certezza che nessun caso positivo sia stato riscontrato.