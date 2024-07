TESSMANN, Fase di stallo dopo ultimi contatti: il punto

Fonte: Niccolò Santi

I contatti per portare Tanner Tessmann alla Fiorentina proseguono ma la trattativa, anche dopo gli ultimi confronti, è in una fase di stallo. Il motivo resta quello legato alle commissioni, ritenute troppo alte, se non "esorbitanti" dalla società. Non ci sono dunque passi avanti, anche se il giocatore è sempre impegnato alle Olimpiadi con gli Usa volati ai quarti di finale e dunque c'è il tempo per trovare l'accordo in attesa che l'avventura francese finisca. Ma al momento come detto l'operazione ha avuto una frenata.