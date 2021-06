TERZIC, Debutta nella Serbia: 90' da ala d'attacco

In mattinata la Serbia ha disputato un'amichevole contro la Giamaica, conclusa col punteggio di 1-1. Un'occasione unica per Aleksa Terzic, che ha potuto debuttare con la selezione maggiore degli Orlovi, giocando addirittura nei tre d'attacco. Partito tra i titolari, il laterale mancino classe '99 è rimasto in campo tutto il tempo dell'incontro.