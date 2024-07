T. CORSI A RFV, Palladino avrà bisogno di tempo

FirenzeViola.it

L'ex direttore sportivo della Fiorentina Tito Corsi, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, nella trasmissione "Garrisca al Vento", del neo tecnico gigliato Raffaele Palladino: "Iniziare il ritiro con la squadra incompleta non darebbe a Palladino la possibilità di conoscere e amalgamare a pieno la squadra. L'ex tecnico del Monza è molto bravo, ma avrà bisogno di tempo. E' un allenatore giovane che farà un passo in avanti e si rapporterà con giocatori meno semplici da gestire. A Monza ha preso la squadra da neopromossa, con giocatori che non avevano grandi esigenze. Adesso si troverà a che fare con calciatori che vorranno far valere la propria personalità. Palladino però mi sembra una persona intelligente, educata e possibilista. E questo depone tutto a suo vantaggio. Però non sarà facile per lui, anche perché la piazza di Firenze la conosciamo bene".

