SVINCOLATI, Lasciano a costo zero quattro giovani

Non c’è soltanto Jose Maria Callejon: in attesa di conoscere i destini di Rosati e Saponara, anche altri quattro giocatori tra 4 giorni saluteranno definitivamente la Fiorentina al termine dei loro contratti.

Si tratta di giovani che non hanno mai esordito in prima squadra, ormai fuori dall’età per le giovanili: il difensore centrale Lorenzo Chiti (classe 2001 al rientro dai 6 mesi sfortunati di Avellino, in foto), il terzino Andrea Poggesi (2002, era in prestito al Poggibonsi in D), il centrocampista Gian Marco Neri (2002, tutta la trafila fino alla Primavera) e l’attaccante Andrea Milani (2002 che in questa stagione si è diviso tra Monopoli e Monterosi in C).

Dal 30 giugno scadranno i rispettivi contratti, che non saranno rinnovati.