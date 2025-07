Su Zortea la Fiorentina rimane alla finestra: ecco la formula che può accontentare il Cagliari

vedi letture

Una volta ultimata la cessione di Riccardo Sottil, la Fiorentina cercherà uno suo sostituto sulla fascia destra. E uno dei nomi da tenere presente è quello di Nadir Zortea del Cagliari, si legge sul Corriere dello Sport. I sardi non lo venderebbero se non fosse che proprio il classe '99 ha espresso il desiderio di fare un salto di qualità ulteriore. Per questo rimane alla finestra per capire come si evolverà la situazione in casa Fiorentina. Si potrebbe pensare a una formula che accontenti tutti: ad esempio il prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni di euro. Prima però bisogna cedere e liberare un po' di spazio.