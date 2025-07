Calciomercato Attesa per il secondo incontro con gli agenti di Kean. Sottil in Inghilterra...ma via mercato

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.



Sottil a caccia di pretendenti. Il Leeds ha contattato l'agente, neo promossa in Premier potrebbe fare al caso dell'esterno. Ci sono anche Torino e Sassuolo che però lo vorrebbero in prestito.

Beltran potrebbe lasciare i viola dopo due anni dal suo arrivo. Il Flamengo si è mosso ma il calciatore non è convinto. Nessun club ha fatto offerte concrete, lui aspetta l'Europa.

A giorni è previsto un nuovo incontro tra la dirigenza viola e gli agenti di Moise Kean. Le parti al momento non sono vicine alla chiusura ma c'è ottimismo per il buon esito della trattativa.

Si è raffreddata la trattativa per il rinnovo di Mandragora, se ne riparlerà dopo il rinnovo di Kean ma le parti non sono vicine alla firma. Nessun passo avanti per Dodo.

A centrocampo resta sullo sfondo Kessie, ma la Fiorentina starebbe cercando comunque due centrocampisti per completare un reparto che potrebbero anche vedere altre partenze dopo gli addii per fine prestito di Cataldi e Adli.