STOVINI A RFV, In difesa c'è un problema di comunicazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Lorenzo Stovini, ex difensore e tifoso viola, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro" parlando dei problemi difensivi dei viola visti nella partita di ieri contro l'Atalanta:

Come si può sistemare la difesa?

"C'è un problema di attenzione e comunicazione. Ieri sul gol di Retegui si evince che non c'è comunicazione. Ranieri era fuori posizione, ma il compagno dietro doveva stringere e marcare l'attaccante".

Servirebbe un leader in difesa?

"Sarebbe meglio averlo, ma i difensori sono questi. Ieri la Fiorentina ha preso dei gol assurdi. Nel terzo gol si vede proprio la mancanza di attenzione. Serve anche tempo, ma il campionato è cominciato".

Quanto tempo ha bisogno Palladino?

"L'errore grosso è riparare il centrocampo sul finale di mercato. A me la squadra piace tantissimo, ha un potenziale nascosto. Pongracic non può giocare a tre, magari si abituerà però in questo momento è normale che adesso sta facendo tanta fatica. Non è il giocatore visto l'anno scorso a Lecce".

Pongracic è un giocatore di valore?

"Lecce è una piazza diversa da Firenze, sono contesti diversi. Mi sarebbe piaciuto vedere una coppia di centrali Pongracic-Milenkovic".

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST