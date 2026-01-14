Sterzata sul mercato degli esterni: no Baldanzi, sì Harrison, la ricostruzione del CorSport

La Fiorentina ha virato forte su Jack Harrison. Il Corriere dello Sport ricostruisce le ultime ore del mercato viola, con l'assalto a un altro calciatore che Fabio Paratici seguiva da vicino da tempo. L’esterno del Leeds United è il prescelto degli uomini mercato viola per rinforzare la fascia destra. Operazione in chiusura sulla base di un prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. Le cifre sono ancora da definire, ma l’affare è ben indirizzato. Nel caso in cui a fine stagione l'attaccante restasse, scatterebbe un accordo fino al giugno del 2029. Almeno secondo i termini che le società stanno discutendo nelle ultime ventiquattro ore di negoziato.

Scrive il Corriere: Harrison guadagna più o meno 3 milioni di euro netti a stagione, quindi quanto De Gea alla Fiorentina. Non sarebbe un grosso problema nell'ottica dei sei mesi (il club di Commisso gli riconoscerebbe la metà fino a giugno). L'ingaggio andrebbe poi spalmato nei tre anni successivi. Sta di fatto che il classe 1996, con un contratto biennale al Leeds, è prossimo al trasferimento a Firenze. Col suo prossimo arrivo tramonta la pista Tommaso Baldanzi. La Fiorentina era alla ricerca di un attaccante di piede mancino e capace di giocare sulla fascia destra, tutte caratteristiche che rispondono al nome di Harrison. Ecco che è in procinto di sfumare l'opzione per l'esterno della Roma, sempre più vicino al Genoa..