Stadio Franchi, la sindaca Funaro aspetta Commisso per ridefinire il cronoprogramma

Definire il cronoprogramma fino al 2026.. Siglare la nuova convenzione per la prossima stagione, che si giocherà con una capienza simile ai 24 mila spettatori attuali. E soprattutto, preparare il ritorno in Italia di Rocco Commisso. La Repubblica - edizione Firenze - fa il punto sulla situazione dello stadio Artemio Franchi.

Il punto, ribadito dal quotidiano, è sempre quello: la Fiorentina è pronta a investire con un project financing in cambio però di una lunga concessione della struttura. Il futuro del Franchi si scriverà in primavera e nello specifico nelle prossime settimane, visto che Repubblica conferma come Commisso sia atteso in città tra marzo e aprile. Al suo ritorno, il patron viola e la sindaca Sara Funaro si confronteranno. Una cosa è certa: la Fiorentina non lascerà mai il Franchi, con l’avanzamento dei cantieri.

Nei prossimi giorni proseguiranno i lavori in Fiesole, rallentati dal maltempo, e in Maratona, dove sono già iniziati gli interventi. In estate, con quattro mesi senza partite, verranno completate le opere più importanti.. E poi: entro il 2026 la nuova Curva Fiesole sarà pronta, ma i lavori non termineranno per il centenario. L’obiettivo resta quello di raggiungere una capienza di 34.478 posti per la celebrazione dei cento anni del club. La Fiorentina potrebbe contribuire economicamente al completamento, ma solo in cambio di una concessione tra 20 e 50 anni, che renderebbe il Franchi un asset per il club. Commisso è pronto a investire a patto di avere il controllo totale su copertura, nuova Curva Ferrovia, riprofilatura della Maratona, aree VIP e commerciali. Senza il contributo della Fiorentina, i fondi potrebbero arrivare dalla candidatura di Firenze come sede di Euro 2032. Il Franchi è tra i cinque stadi italiani in lizza, con la decisione finale prevista per ottobre 2026.