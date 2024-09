SPONSOR, La maglia della Viola vale 26,6mln: 3ª in A

FirenzeViola.it

In un focus della Gazzetta dello Sport sulle maglie e sugli sponsor dei club di Serie A emerge come la Fiorentina sia tra le squadre che guadagnano di più dalle sponsorizzazioni sulle proprie magliette. Questo grazie alla Mediacom del presidente Commisso che versa 25 milioni ogni anno, a cui aggiungere Holding Lamioni che versa 1,6 milioni per un totale di 26,6, dietro solo all'Inter che guadagna 41 milioni, e al Milan che ne prende 35. Davanti però a club come la Juventus - che non ha sponsor sulla maglia e per questo si ferma a 4 milioni - e Roma, che non va oltre i 16,5 milioni a stagione.