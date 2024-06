SPECIALE A RFV, Mi piaceva Sarri, Palladino scelta giusta

Luca Speciale, giornalista di La7, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione Palla al centro. Queste le sue parole a commento della conferenza stampa di ieri: "Sono soddisfatto della conferenza, la Fiorentina ha voltato pagina con il nuovo allenatore e la società ha saputo usare le parole giuste. L'ingaggio di Palladino dimostra l'intenzione della società di voler riportare in alto la squadra. Aquilani sarebbe stato un azzardo, Sarri ha esperienza a livello internazionale e la scelta di Palladino è intermedia. Ha avuto esperienza con Galliani e questo è importante. L'ambizione della Fiorentina può essere l'Europa League visto che la società ha detto che l'ottavo posto non piace. Devi riportare la Fiorentina tra le sette sorelle e competere con le romane visto che il Napoli con Conte non sbaglierà. A me Sarri piaceva molto perché era il più esperto libero in Italia".

Nico va tenuto a tutti i costi?

"Su Nico la parola adesso spetta a Palladino, il progetto deve essere chiaro perché c'è bisogno di un titolare e di un sostituto in tutti i ruoli. Non sarà facile pr Pradè convincere un grande attaccante, presumo straniero, per venire a Firenze. Con Sarri sarebbero arrivati i giocatori perché l'allenatore fa la sua parte. Belotti è figlio di un momento di disperazione".

