SPECIALE A RFV, La Viola deve stare nelle sette sorelle

Il giornalista di La7, e tifoso della Fiorentina, Luca Speciale è intervenuto su Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al centro" per analizzare l'avvio di stagione della Fiorentina di Palladino. Queste le sue dichiarazioni a partire dagli obiettivi della Fiorentina: "La Fiorentina è una squadra che ambisce a togliere il posto a quelle sei sette squadre più forti. Se ci è riusucito il Bologna l'anno scorso ci può riuscire anche la Fiorentina, perché no. L'anno scorso il settimo posto alla fine era solo un punto avanti, quindi a volte basta una disattenzione in meno. La Fiorentina deve stare nelle sette sorelle, il valore è quello. Per me giocare a mercato aperto è una cosa ridicola, non eravamo pronti nelle prime tre partite e tanti calciatori un giorno prima del Monza erano in aereo o in treno. La prima Fiorentina giudicabile è quella contro l'Atalanta. Anche se ancora la star non c'è. Le prime tre giornate sono andate male anche per Roma e Milan, l'errore magari è stato pensare che con Parma, Venezia e Monza si potesse giocare anche con la squadra non completa".

Perché mettere prima Ikoné e Sottil di Beltran?

"Sono entrate persone il cui giudizio è inalterato da anni. È lì che c'è un altro limite probabilmente, forse dobbiamo cercare di cambiare chi non ti dà il risultato che servirebbe. Anche perché con cinque sostituzioni spesso si può decider una partita anche nel finale e noi siamo stati in grado di far male. Perché Sottil spinge ma quando arriva lì sbaglia la scelta, il passaggio o il suggerimento".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVISTA COMPLETA