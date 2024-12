SOTTIL (SKY), Grande gara e reazione. Siamo in fiducia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Riccardo Sottil, autore del gol del pareggio contro la Juventus, ai microfoni di Sky Sport ha parlato così nel post-gara: "Ci crediamo sempre, fino al 90esimo. Abbiamo fatto una grande gara, la reazione c'è stata. Un buon punto, non è facile venire in questo stadio. Ora ricarichiamo le pile e pensiamo al Napoli".

Quanta fiducia vi dà questo pareggio?

"A prescindere dal gol, la squadra è tutta in fiducia. Peccato per la sconfitta con l'Udinese ma fa parte del percorso, oggi sa di rivincita. Non abbiamo mollato un centimetro".