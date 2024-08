SOTTIL, Non è al top: domani la decisione per Parma

FirenzeViola.it

© foto di MATTEO PAPINI

La decisione finale su Riccardo Sottil verrà presa solo domani, giorno della rifinitura prima della partenza per Parma: tutto ruota attorno alle condizioni dell’esterno classe ’99, il quale sabato scorso è uscito malconcio dalla trasferta di Friburgo (ha dovuto abbandonare il campo a metà secondo tempo per un problema al polpaccio, probabilmente un banale risentimento muscolare) e in questi giorni di lavoro al Viola Park ha alternato sedute in gruppo a parti differenziate.

La disponibilità (totale o parziale) del calciatore in vista della gara del Tardini verrà quindi decisa solo domani mattina, con Palladino che ha premura di far recuperare al meglio l’esterno in vista di un calendario già in agosto molto fitto.