Sottil in cerca di pretendenti per dire addio alla Fiorentina: contatti col Leeds

Riccardo Sottil non è stato convocato per la tournée inglese in accordo con il club e con il tecnico e ora attende qualche occasione di mercato per lasciare, magari in via definitiva, la Fiorentina. Secondo quanto riportato dal periodico francese Weekend Sports, nelle ultime ore l'esterno sarebbe stato contattato dal Leeds, club fresco di ritorno in Premier League dopo la Championship vinta la passata stagione. Oltre agli inglesi, anche il Torino resta interessato anche se con la formula del prestito con diritto di riscatto che non piace ai dirigenti di Commisso.