Sorteggi di Conference League: la Fiorentina affronterà lo Jagiellonia!

13:25 - Questo il quadro completo

KuPS Kuopo-Lech Poznan
Zrinjski-Crystal Palace
Shkendija-Samsunspor
Sigma Olomouc-Lausanne-Sport
Noah-AZ Alkmaar
Jagiellonia-Fiorentina
Drita-Celje
Omonoia-Rijeka

FINE SORTEGGIO

13.21 - ...che sfiderà lo Jagiellonia!

13.21 - Ora esce la Fiorentina

13.20 - ...associato all'Omonoia

13.19 - Ecco che esce il Rijeka 

INIZIO SORTEGGIO

13:13 - In caso di passaggio del turno, la Fiorentina conoscerà la sua avversaria degli ottavi nel nuovo sorteggio di venerdì 27 febbraio. Si tratterebbe  di una tra Strasburgo e Rakow, cioè le prime due classificate della fase campionato 

13:10 -  Questi i possibili sorteggi della Fiorentina:

FIORENTINA o Rijeka vs Jagellonia o Omonoia: le vincenti incontreranno Strasburgo o Rakow agli ottavi

13:05 - Giornata di sorteggi quest'oggi a Losanna: la Fiorentina saprà chi affronterà ai playoff di Conference League, che si terranno il 19 febbraio in trasferta e il 26 febbraio all'Artemio Franchi