Sorteggi di Conference League: la Fiorentina affronterà lo Jagiellonia!
13:25 - Questo il quadro completo
KuPS Kuopo-Lech Poznan
Zrinjski-Crystal Palace
Shkendija-Samsunspor
Sigma Olomouc-Lausanne-Sport
Noah-AZ Alkmaar
Jagiellonia-Fiorentina
Drita-Celje
Omonoia-Rijeka
FINE SORTEGGIO
13.21 - ...che sfiderà lo Jagiellonia!
13.21 - Ora esce la Fiorentina
13.20 - ...associato all'Omonoia
13.19 - Ecco che esce il Rijeka
INIZIO SORTEGGIO
13:13 - In caso di passaggio del turno, la Fiorentina conoscerà la sua avversaria degli ottavi nel nuovo sorteggio di venerdì 27 febbraio. Si tratterebbe di una tra Strasburgo e Rakow, cioè le prime due classificate della fase campionato
13:10 - Questi i possibili sorteggi della Fiorentina:
FIORENTINA o Rijeka vs Jagellonia o Omonoia: le vincenti incontreranno Strasburgo o Rakow agli ottavi
13:05 - Giornata di sorteggi quest'oggi a Losanna: la Fiorentina saprà chi affronterà ai playoff di Conference League, che si terranno il 19 febbraio in trasferta e il 26 febbraio all'Artemio Franchi
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati