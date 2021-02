SONDAGGIO FV, Più del 70% ha bocciato il mercato

C'è un sentimento di forte insoddisfazione nella tifoseria della Fiorentina per cosa ha riservato l'ultimo calciomercato. Questo, almeno, è il responso che emerge dal parere dei 2685 partecipanti al nostro sondaggio, che hanno risposto ad una semplice domanda: quanto dareste al mercato viola da 4 a 8? Il quadro che emerge si presta a ben poche interpretazioni: infatti oltre il 70% dei votanti esprime un parere insufficiente.

Il parere che va per la maggiore è anche il più duro: il 43,35% di tifosi - quasi uno su due - assegna infatti un ben poco edificante 4 alla campagna acquisti della Fiorentina. Non pochi neanche i 5 in pagella, che sono il 28,27% sui voti complessivi. Passando al lato meno severo della barricata, invece, si nota come per la grande maggioranza di valutazioni sufficienti non si vada oltre il 6, indicato dal 18,10% del totale: ben pochi gli slanci di ottimismo, dato che i voti 7 (5,07%) e 8 (5,21%) messi assieme superano a malapena il 10%.