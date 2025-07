Sohm-Fiorentina si può fare. Corriere dello Sport: "Può essere viola al prezzo giusto"

Simon Sohm è in cima alla lista degli obiettivi viola per il centrocampo, si legge sul Corriere dello Sport. Ma il Parma deve abbassare le pretese. Per ora siamo fermi alla proposta della Fiorentina da 13 milioni di euro e la richiesta dei ducali di 20 milioni che sono però trattabili. Con il rilancio programmato intorno ai 15-16 milioni, la Fiorentina è convinta di poter raggiungere la quota minima necessaria per chiudere l’affare.

Le pressioni del giocatore potrebbero agevolare l’accordo. Il centrocampista è in assoluto quello che ha riscosso il gradimento di tutti in casa Fiorentina. Un po' per le caratteristiche tecniche ideali e un po' per la fattibilità dell’operazione.