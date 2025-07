Mandragora, rinnovo quasi raggiunto: firma fino al 2029 con opzione. Entro sabato l'intesa

vedi letture

La Fiorentina sta per piazzare il colpo Simon Sohm a centrocampo, dove lo svizzero del Parma dovrebbe essere l'acquisto in più facendo slittare un po' più in là l'arrivo di un regista vero e proprio. Restando invece ai temi più impellenti di casa viola, Rolando Mandragora è molto più vicino al tanto atteso rinnovo di contratto col club di Commisso. Lo scrive il Corriere dello Sport, specificando che il prolungamento dell'ex Torino è ormai da definire sicuro: solo una questione di tempo e di incastrare gli impegni delle due parti, dopo qualche tentennamento che aveva alimentato un po’ di dubbi e altrettanti voci.

Il Betis, ad esempio, aveva provato ad approfittarne, ma i quattro milioni offerti non sono stati nemmeno presi in considerazione dalla Fiorentina. Distanziato il pericolo cessione, ora è tornato il sereno perché l’obiettivo è unico, anzi univoco: quello di allungare il contratto del centrocampista di Scampia dall’attuale scadenza giugno 2026 a giugno 2029, e magari con l’opzione di un anno in più. Da oggi a venerdì-sabato si cercherà il giorno adatto per l’incontro al Viola Park - si legge -.