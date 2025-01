SKY, Moreno pedina nell'operazione con il Monza per Pablo Marì

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Pablo Marì, oggi assente nel Monza per squalifica, è vicino alla Fiorentina che aspetta il via libera dalla dirigenza brianzola. E secondo quanto riferisce Sky - come raccontato da giorni su queste pagine - una pedina che potrebbe rientrare nell'operazione tra Fiorentina e Monza è Matias Moreno, ieri al debutto in A (dopo le gare di Conference) e autore di una buona prova ma anche del secondo errore viola che ha portato al rigore che ha affossato la squadra di Palladino.

Il difensore argentino può rientrare nello scambio ma ha estimatori anche in Spagna. La società viola riflette sul da farsi.