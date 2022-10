SKY, Inter non informata del comunicato ACF

Arriva, seppur in maniera indiretta, la replica dell'Inter al comunicato pubblicato poco fa dalla Fiorentina sui presunti disordini tra dirigenti che sono seguiti al match di sabato sera al Franchi: Skysport riporta infatti come il club nerazzurro abbia scelto di non commentare il comunicato dei viola: " No comment dal club sul comunicato della Fiorentina del quale nessuno era stato minimamente informato", si legge.

Verso Inter-Viktoria. Lukaku convocato è in ritiro con la squadra. Unico assente Brozovic.

No comment dal club sul comunicato della Fiorentina del quale nessuno era stato minimamente informato. @SkySport #Inter pic.twitter.com/J0D4Ij9QGK — Matteo Barzaghi (@MatteoBarzaghi) October 25, 2022