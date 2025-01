SKY, Bologna: Lykogiannis via, Italiano chiede Biraghi

FirenzeViola.it

Charalampos Lykogiannis, terzino sinistro del Bologna, è dato in partenza. Ecco allora che si apre la pista che porta Cristiano Biraghi, in uscita dalla Fiorentina, al Bologna appunto. Secondo quanto riporta Sky sarebbe stato il tecnico Vincenzo Italiano a richiederlo. Biraghi è stato infatti capitano e titolare inamovibile nella squadra viola nei tre anni con Italiano in panchina.