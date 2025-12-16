Serve uno come Sabatini, perché non lui? La Gazzetta: "Se chiamato accetterebbe"

La Gazzetta dello Sport, nello spazio dedicato alla Fiorentina, spiega che il club viola sta valutando l’inserimento nell’organigramma di un uomo di campo: un dirigente che conosca non solo i giocatori in rosa ma anche quelli di mezzo mondo, e che sia in grado di compiere le scelte giuste e trasmettere fiducia grazie a una competenza tecnica comprovata e rispettata.

Un profilo, per esempio, come quello di Walter Sabatini, che nel gennaio 2022 fu scelto dalla Salernitana con lo stesso obiettivo: guidare alla salvezza una squadra che sembrava spacciata. Il giorno della presentazione Sabatini dichiarò che c’era solo il 7% di possibilità di salvarsi. In due settimane acquistò undici giocatori e individuò in Davide Nicola il tecnico giusto per una clamorosa rimonta. Questo serve alla Viola. E se fosse proprio Sabatini la risposta?

Da tempo ha problemi di salute, ma se la Fiorentina gli chiedesse una mano probabilmente accetterebbe, e non solo per il rapporto molto forte con Edin Džeko, che potrebbe rivelarsi determinante come persuasore. Un dirigente con le qualità di Sabatini potrebbe completare al meglio il pacchetto dirigenziale, aiutando Goretti nel suo percorso di crescita.