SECCO, Non vedo perché dire no a investitori esteri

Alessio Secco, ex ds della Juventus, ha parlato dal Premio Cesarini. Queste le sue dichiarazioni raccolte da FirenzeViola.it: "Certamente nessuno si aspettava una Fiorentina così. Se chiedeste a chi c'è stasera tutti risponderebbero allo stesso modo: è stato un'annata particolare, storta, come succede spesso nel calcio. Per fortuna si è comunque conclusa in maniera non troppo negativa al fotofinish. Cessione della Fiorentina agli americani? Il mondo in cui viviamo è ultra-connesso e globalizzato. Questo processo di investitori stranieri è già cominciato da tanti anni altrove, penso alla Premier. Sta succedendo anche in Italia e questa cosa non posso che valutarla positivamente, soprattutto di fronte all'immobilismo di molti imprenditori italiani. Se hanno requisiti e canoni giusti non vedo perché dovremmo chiudere loro la porta".