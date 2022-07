SCOPR. FAVASULI A RFV, Poteva andare alla Juve

Ai microfoni di Radio FirenzeViola ha parlato Agostino Cassalia scopritore di Costantino Favasuli, giovane che si è messo in mostra a Moena, e presidente della scuola calcio Segato squadra in cui Favasuli è cresciuto:

Quanto piacere le fa che l'ennesimo suo giocatore sia arrivato a confrontarsi con una prima squadra?

"Io portai in viola anche Iemmello. Costantino è uno dei tanto ragazzi che abbiamo in viola. Lui è cresciuto da noi e il primo trasferimento è stato alla Fiorentina. La sua grinta e determinazione lo hanno portato ad ambientarsi velocemente. Siamo felici del suo primo impatto".

Si era accorto fin da subito delle doti di Costantino?

"Si, lui veniva ad allenarsi da lontano. Questa distanza lo ha forgiato, non è semplice coordinare studio e calcio con quelle distanze".

La sua scuola calcio è affiliata alla Juventus...

"Io ho fatto l'osservatore per la Fiorentina durante il primo periodo di Corvino. So che a Firenze non c'è grande amore per la Juventus. Nel nostro contratto i ragazzi devono passare prima dalla Juve, ma i viola sono stati più svegli e se lo sono preso".

È merce rara avere un terzino così giovane?

"Adesso il difensore è un calciatore eclettico. Facendo le due fasi è difficile trovare un calciatore che riesca a farle entrambe. Secondo me c'è da lavorare tanto e c'è da avere un buon maestro. Italiano lo reputo fra i migliori ora e nel futuro".

Nel 4-3-3 di Italiano ci sta bene?

"Secondo me si poi c'è uno staff preparato che avrà i modi per farlo crescere in una piazza ambiziosa. Lui ha carattere e voglia, è un calciatore validissimo. Parte da trequartista ma poi si è abbassato per le sue grandi capacità di corsa. Regalerà soddisfazioni a noi e alla Fiorentina".