Dagli inviati Scintille dopo il gol di Dallinga: Ferrari risponde alle contestazioni e lascia la tribuna

vedi letture

Nel corso del secondo tempo è esplosa una vera e propria contestazione nei confronti dei dirigenti di Commisso, in questo caso di Alessandro Ferrari. Al minuto 66 della partita tra Fiorentina e Bologna, quando Dallinga ha calciato in rete il gol del 3-0 poi annullato, alcune decine di tifosi presenti nei settori intorno alla tribuna autorità, hanno applaudito ironicamente il direttore generale, raggiunto anche da grida e offese a causa del momento che sta attraversando la squadra.

Il direttore, dopo un iniziale silenzio, non è riuscito a mantenere la calma, rispondendo alle contestazioni più calde e facendo ulteriormente alzare i toni della discussione. Uno scontro verbale durato pochi secondi che ha poi spinto Ferrari a lasciare il suo posto in tribuna autorità per proseguire la visione della partita dalla pancia dello stadio. A fine partita, dopo le grida di tribuna e parterre, i dirigenti della Fiorentina sono stati contestati anche dalla curva Fiesole con il coro: "Società inesistente".

