Rui Vitoria: "Viola superiori a noi solo 25'. Chi in porta? Non ve lo dico"

Alla vigilia della sfida tra la Fiorentina e il Panathinaikos, dalla sala stampa dello stadio Franchi ha preso la parola il tecnico della squadra greca Rui Vitoria. Ecco alcune delle dichiarazioni più importanti: "Dovremo entrare in campo molto concentrati, ricordamoci che affrontiamo una squadra molto forte. Dovremo replicare la gara che abbiamo fatto ad Atene per passare il turno. La nostra squadra ha un'identità importante, per cui dovremo cercare di fare gol, sfruttando le occasioni che avrremo, ma dovremo essere anche disciplinati in difesa. Ci aspettiamo che la Fiorentina faccia una grande gara, ha una grande tradizione in questo torneo per cui la rispttiamo. Ma se giochiamo con grande acume tattico, potremo fare bene. Negli ulimi 25' del primo tempo all'andata siamo andati in difficoltà ma per 65' siamo stati superiori. Non credo che il possesso palla sarà determinante, dobbiamo essere efficaci e cercare di colpire l'avversario. Chi giocherà in porta e in attacco? So chi giocherà ma non ve lo dico perché lo ritengo giusto per i giocatori e poi per creare un po' di dubbi a Palladino.

Ho già detto che nel match di andata non si sarebbe deciso chi passava, lo sapevo. Volevo che i giocatori sapessero che dovevano giocare a Firenze come ad Atene. Abbiamo un piccolo vantaggio ma solo domani sapremo cosa succederà. Penso che dopo il 2-0 è accaduta nel subconscio qualcosa di cui non ci siamo nemmeno resi conto: la mentalità non è stata giusta e in gare così questo non deve accadere".