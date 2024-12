RUBINHO A RFV, Rayan tipo Adriano, verrà in Europa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Rubinho, ex portiere e oggi procuratore, su Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio", ha parlato così della gara di domenica tra Juventus e Fiorentina: "Mi aspetto una gara tosta perché c'è una rivalità storica tra le due squadre. Sarà una gara molto studiata, perché Palladino e Motta sono due grandi studiosi. Sarà una gara di dettagli, chi sbaglia meno vincerà".

Su De Gea: "De Gea ha fatto bene nelle gare importanti, si è dimostrato attento, pronto e reattivo. Contro la Juve sarà in forma".

Sulla Juventus: "La vedo in difficoltà, ha tante assenze. Motta non è riuscito a fare rendere tutti, è difficile poi capire il perché. Ha sofferto con le squadre piccole, tanti pareggi. Però con il lavoro e quando rientreranno gli infortunati la Juve si riprenderà".

Su Rayan del Vasco de Gama: "L'anno scorso ero in Germania e anche lì piaceva tanto. Però era troppo giovano. Mi piace tantissimo, sono un suo ammiratore. E' un mancino, non è un Edmundo, ma ha la stesse caratteristiche di Adriano. E' intelligente, sa muoversi negli spazi giusti, sa fare le cose che non ti aspetti. In Europa se dovesse arrivare può far bene, può crescere. E' una punta di riferimento, non può giocarecome esterno perché è alto 1,90. Conoscendo l'entourage, se loro potessero venire alla Fiorentina, verebbero sicuramente anche per fare il vice Kean. L'obiettivo loro è farlo crescere".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!