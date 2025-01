ROMA-FIORENTINA 3-1, Rivivi il live di Firenzeviola

Fonte: cronaca a cura di Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Niccolò Pasta

95' - FINE DELLA GARA 3-1 PER LA ROMA CHE VINCE LA SUPERCOPPA.

93' - La Fiorentina chiude in attacco ma la difesa giallorossa si salva.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

89' - TRIS DELLA ROMA - Severini perde il duello con Corelli e fa tirare in maniera violenta e decisa l'avversaria neo entrata che beffa il portiere viola.

88' Giallo per Tortelli che pur prendendo il pallone è entrata in maniera pericolosa sull'avversaria e regala la punizione a Giugliano.

87' - Occasione Roma dalla sinistra cross per Giugliano che però non aggiusta la mira da buona posizione centrale.

85' - Finita l'azione De La Fuente effettua un altro cambio: fuori Faerge e dentro Longo.

85' - Cross di Bonfantini per la testa di Janogy ma la palla finisce sul fondo.

84' - Esce anche la Giacinti tra le giallorosse e lascia il posto a Corelli.

83' - Doppio cambio per la Roma, out Thogersen e Glionna per Aigbogun e Pandini

82' - OCCASIONE VIOLA: Catena lascia partire un gran tiro che la Kresche alza sopra la traversa, in angolo.

80' - Gioco fermo con la Thogersen che deve ricorrere ai medici. Si riprende intanto con la Roma in dieci.

77' - Occasione Fiorentina su cross dalla sinistra ma Severini in scivolata non impensierisce Kresche.

76' - Fuori Filangieri e Georgieva, dentro Erzen e Pastrenge.

72' - La Fiorentina ci prova con il cross in mezzo di Janogy ma para il portiere direttamente.

64- NUOVO VANTAGGIO DELLA ROMA - La gioia del pareggio dura pochi minuti per la squadra viola, la Roma sala sulla sua corsia sinistra e Haavi crossa al centro dove la ex Giacinti anticipa Filangieri e segna.

61' Cambio viola: esce Snerle entra Curmark.

60' - PAREGGIO DELLA FIORENTINAAAAA! GOL DI JANOGY. La viola si muove bene girandosi davanti alla Linari e spiazzando il portiere.

56' - Occasione Roma con Thogersen.

54' - OCCASIONE VIOLA! Il portiere si oppone al tiro della Bonfantini!

48' - Iniziativa della Fiorentina che è entrata con il piglio giusto per la rimonta.

46' - Ripresa al via! Si riparte dall'1-0 della Roma e con un cambio della Fiorentina: dentro l'attaccante Catena per la Bredgaard.

45' +1' - Fine del primo tempo

45' - Colpo di testa di Snerle, para Kresche.

42' - Si combatte a centrocampo. Giugliano fermata con una manata da Filangieri e deve ricorrere ai medici ma per fortuna niente di grave.

34' - Occasione Giugliano ma stavolta Fiskerstrand sceglie il tempo giusto per uscire.

28' - OCCASIONE VIOLA! Fiorentina in avanti: calcio di punizione ben calciato da Boquete ma Giugliano manda in angolo rischiando anche l'autogol, sullo sviluppo allontana il portiere.

22' - Ammonita Minami.

21' - Sullo sviluppo di un calcio d'angolo ancora Glionna innesca Minami che rischia il raddoppio, con Fiskerstrand che preferisce mandare in angolo.

18' - VANTAGGIO ROMA - Su una respinta la Boquete liscia il pallone che arriva a Glionna che scarica in rete con la Fiskerstrand che non trattiene sulla linea.

14' - Prima ammonizione: è la Filangieri a guadagnare il primo giallo della gara per fallo di gioco.

13' - OCCASIONE VIOLA - Cross di Bonfantini, Janogy non riesce a domare il pallone che le sbatte sulla gamba ed esce.

8' - Affondo della Roma cross al centro ma la palla sfila sulla sinistra giallorossa dove però la Glionna deve ricominciare l'azione. Opportunità sprecata per la Roma.

3' - Galoppata sulla sinistra di Glionna, esce Fiskerstrand e blocca al limite della sua area.

2 - Subito in attacco la Roma, la difesa si salva

1' - PARTITE! FORZA VIOLA!

15.30 - Minuto di silenzio per Agroppi

Ci si avvicina ad uno degli eventi clou dell’anno per la Fiorentina Femminile. Tra poco - fischio d'inizio ore 15.30, andrà in scena infatti la Supercoppa Femminile Frecciarossa, allo stadio 'Alberto Picco' di La Spezia. A contendersi la coppa Roma e Fiorentina, che cerca vendetta dopo la sconfitta ai rigori contro le capitoline nella finale di Coppa Italia. Il match sarà seguito da Radio FirenzeViola, che racconterà l’incontro con il proprio inviato Andrea Giannattasio, mentre su FirenzeViola.it sarà disponibile la diretta testuale dell'incontro a cura di Luciana Magistrato.

Ecco le formazioni:

ROMA: Kresche; Minami, Linari, Kumagai, Giugliano, Haavi, Glionna, Hanshaw, Greggi, Thogersen Giacinti. All.: Spugna.

FIORENTINA (3-4-1-2): Fiskerstrand; Filangeri, Georgieva, Faerge; Tortelli, Bredgaard, Severini; Snerle; Janogy; Boquete, Bonfantini.. All.: De la Fuente.