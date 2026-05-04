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Roma-Fiorentina 3-0: i giallorossi fanno quello che vogliono, a segno anche Hermoso
Pranzo al sacco nell'area della Fiorentina: quando siamo al 33' il risultato è già di 3-0 per la Roma, frutto dell'ennesimo sfondamento della squadra di Gian Piero Gasperini. La differenza di cilindrata si vede tutta nel contrasto Koné-Fagioli, col primo che passa sopra alla leggera opposizione del secondo, entra in area e dal fondo mette un pallone basso a rimorchio per Mario Hermoso, che spinge dentro. Fiorentina passiva e già uscita dal campo.
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Fiorentina senza dignità umiliata a Roma: niente retrocessione, ma è tutto da rifare. L’ora della verità, Paratici deve avere mano libera. Vanoli? Molte grazie e arrivederci. La complicata gestione di Kean, che ora può diventare un problemadi Angelo Giorgetti
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