Roma-Fiorentina 1-0, nella ripresa i viola non riescono a rimontare: Decisivo Dovbyk

Finisce 1-0 il match tra Roma e Fiorentina. Nella ripresa la Fiorentina spinge fino all'ultimo ma non riesce a trovare il gol del pareggio. I gigliati vanno vicino al gol in due occasioni, prima con Mandragora e poi con Kean. In entrambi i casi però, come nel primo tempo, Svilar si fa trovare pronto e respinge. Finisce 1-0 all'Olimpico decisivo il gol di Dovbyk nel finale di primo tempo. Nel finale di match viene espulso Zaniolo.