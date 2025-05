Ritorno a Roma da incubo per Zaniolo: l'ex giallorosso è il peggiore in campo per tutti

Doveva essere la sua ennesima rivincita sul popolo giallorosso, come a dicembre scorso quando vestiva la maglia dell'Atalanta. Invece, per Nicolò Zaniolo la domenica di Roma si è trasformata in un manifesto d'impalpabilità e nervosismo, ovvero ciò che ha mostrato nei tre mesi di Fiorentina. Sessantuno minuti in campo, zero guizzi, qualche manata reciproca con l'ex compagno Gianluca Mancini e poi, a partita finita, l'espulsione per proteste reiterate contro l'arbitro: questa la gara di Zaniolo, che per tutti i quotidiani è il peggiore in campo: per la Gazzetta dello Sport è da 4 in pagella, "Più insulti ricevuti che palloni toccati. E quei pochi li gestisce male: il rosso per proteste a fine gara completa la serata". Ecco i voti di quotidiani e siti specializzati:

Nicolò Zaniolo, le pagelle -

Gazzetta dello Sport: 4

Corriere dello Sport: 5,5

Tuttosport: 4

La Nazione: 4,5

Corriere Fiorentino: 5

Repubblica (Firenze): 4,5

FirenzeViola.it: 5

Tuttomercatoweb.com: 5,5