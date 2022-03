RIGANÒ, Reti da esterni? Almeno ci provino. Nico...

L'ex attaccante viola Christian Riganò ha commentato il momento dell'attacco della Fiorentina, alla vigilia del match contro il Bologna. Ecco le sue parole: “Io ho sempre detto che i nostri attaccanti esterni non tagliano mai verso la porta e di conseguenza non fanno gol e questo lo sta evidenziando anche Italiano. Il gol devi averlo nel sangue ma se non ci provi nemmeno a fare rete, come fai a sapere se sei bravo o meno a segnare? Se nemmeno ci proviamo come si fa? Sottil è uno di quelli che gioca solo con la palla addosso. Penso che la conferma di Piatek in attacco sia giusta: si sapeva che lui conosceva bene il nostro calcio e sta facendo bene. Bonaventura? Lui è un giocatore molto intelligente: a Reggio Emilia è stato espulso per un eccesso di nervosismo ma di lui non mi priverei mai. Gonzalez? Prima o poi dovrà esplodere... ogni volta ha sempre qualche problema: lui si accentra molto e non fa molto l'esterno, quando fa così mi fa impazzire”.