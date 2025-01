RICHARDSON, In corso valutazioni sul suo futuro

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il futuro di Amir Richardson è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it la Fiorentina sta esaminando attentamente la situazione del centrocampista classe 2002 che fino a questo momento ha raccolto 13 presenze in campionato, 6 in Conference League e 1 in Coppa Italia non trovando mai - di fatto - una linea di continuità.

Motivo per cui valuta in trasferimento. Richardson è arrivato dal Reims durante l’estate per circa 10 milioni di euro (più il 10% della futura rivendita che è rimasto ai francesi) e ha firmato un contratto valido fino al 2029 per 0,8 milioni annui. Adesso però la sua permanenza in maglia viola è in fase di studio.