RFV, Le ultime di formazione dall'Ungheria: c'è Amrabat

Fonte: dal nostro inviato in Ungheria - T. Loreto

A poco più di dieci ore dalla sfida con la Puskas Akademia, la Fiorentina è concentrata sull'obiettivo. Sensazioni riportate dal nostro inviato in Ungheria, Tommaso Loreto: già dallo sguardo sfoderato ieri in conferenza stampa da Palladino e Quarta, i viola lasciano intendere di aver compreso l'importanza di una gara che può incidere tanto sulla stagione. E per questo in campo ci saranno i migliori: Moise Kean al centro dell'attacco, probabilmente Sottil e Colpani (ballottaggio aperto tra l'ex Monza e Kouame), Amrabat tra i convocati implica che, nonostante le voci di mercato, il marocchino dovrebbe giocare. La linea difensiva, guidata da De Gea che ritorna tra i pali, sarà formata da Quarta, Pongracic e Ranieri. Fischio d'inizio alle ore 21 alla Pancho Arena, per tutte le informazioni dall'Ungheria rimanete su Radio FirenzeViola! CLICCA QUI PER ASCOLTARCI

Questa la probabile formazione:

FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea, Quarta, Pongracic, Ranieri, Dodò, Amrabat, Mandragora, Biraghi, Sottil, Colpani, Kean. All.: Palladino.