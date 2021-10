REPUBBLICA, Messaggio degli Ultras a Vlahovic

Come sottolinea Repubblica, contro la Lazio Vlahovic non ha partecipato al saluto sotto il settore ospiti dei tifosi della Fiorentina. Dopo qualche insulto volato a Venezia, la scena non si è ripetuta all'Olimpico: una sorta di tregua armata tra gli ultras e l’attaccante serbo, al quale - riporta il quotidiano - i tifosi viola hanno fatto recapitare il messaggio di non presentarsi al triplice fischio finale per evitare situazioni analoghe a quelle già viste. Vlahovic e la Fiorentina, l’attaccante e la tifoseria più calda: separati in casa ma ancora sotto lo stesso tetto per chissà quanto.

LEGGI ANCHE: "VLAHOVIC, Niente saluto ai tifosi viola dopo il 90'"