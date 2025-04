Ranieri, dalla disperazione di Milano alla gioia di Celje

Dopo il meraviglioso gol di San Siro annullato per fallo di Parisi su Pulisic, Ranieri è riuscito a segnare di nuovo, solo pochi giorni dopo. L'ha fatto in Slovenia contro il Celje nell'andata dei quarti di finale di Conference League. Dalla disperazione di Milano alla gioia sfrenata di Celje, per un ragazzo che vive ogni gara come una battaglia. Senza avere doti tecniche eccezionali Ranieri, che nell'estate del 2022 doveva passare allo Spezia nell'affare Nikolau, si è guadagnato piano piano, con lavoro e sacrificio, il posto da titolare e la fascia di capitano della Fiorentina. Questa foga agonistica alle volte, come riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, scaturisce in eccessi comportamentali.

Un errore che da capitano dovrà cercare di limitare sempre di più. Chi lo conosce bene sottolinea come il centrale classe 1999 sia molto critico con se stesso anche su questo aspetto. Poi chissà la presenza vicina di leader naturali come De Gea e Gosens non potrà che giovargli. A livello contrattuale il suo accordo con i viola, dopo il rinnovo di agosto, scade nel 2028. Ma le parti potrebbero incontrarsi di nuovo, magari per provare ad estendere ancora di più la sua permanenza a Firenze. Perché Ranieri ha il giglio cucito sul petto.